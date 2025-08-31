Σε ένα γήπεδο, όπου πριν μερικούς μήνες κατέκτησε το Copa Del Rey, η Αθλέτικ Μπιλμπάο έκανε το 3 στα 3, επικρατώντας της Μπέτις με 1-2.

Συνεχίζει να προβληματίζει η Μπέτις που δίχως τον Άντονι δείχνει άλλη ομάδα φέτος. Αντιθέτως, η Αθλέτικ Μπιλμπάο που δεν άλλαξε πολλά πράγματα κάνει καταπληκτική εκκίνηση και με το 3 στα 3 βρίσκεται στην κορυφή της La Liga.

Οι Βάσκοι ήταν ανώτεροι από το πρώτο λεπτό, όμως χρειάστηκε να φτάσουμε στην αρχή της επανάληψης για να καθαρίσουν το ματς.

Το αυτογκόλ του Μπάρτρα (55’), ακολούθησε δεύτερο γκολ από τον Παρέδες (85’), σε ένα παιχνίδι που δεν είχε επιστροφή.

Ο Μπακαμπού μείωσε στο τελικό 1-2 στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, με την Μπέτις να δείχνει ακόμα πολύ μακριά από τα περσινά της στάνταρ.