Κοντά στην μεγάλη επιστροφή του στον Ολυμπιακό ο Ποντένσε!

Ο Ντάνιελ Ποντένσε βρίσκεται μία... ανάσα από την επιστροφή του στον «αγαπημένο» του Ολυμπιακό!

Η μεγάλη επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στο «αγαπημένο» του Λιμάνι είναι προ των πυλών! Σύμφωνα με πληροφορίες από την Σαουδική Αραβία ο Πορτογάλος εξτρέμ βρίσκεται πολύ κοντά στην μετακίνηση του στον Ολυμπιακό για την τρίτη του συνολικά θητεία με τα «ερυθρόλευκα».

Τις προηγούμενες ημέρες ο Ποντένσε έδειξε την πρόθεση του να επιστρέψει στους Πειραιώτες, πιέζοντας την Αλ Σαμπάμπ για την παραχώρηση του.

Όπως όλα δείχνουν η επιθυμία του θα γίνει πραγματικότητα, με τις πληροφορίες από την Σαουδική Αραβία να αναφέρουν ότι θα έρθει ξανά στους νταμπλούχους Ελλάδας με τη μορφή δανεισμού.

Στη συμφωνία μεταξύ των δυο ομάδων θα τεθεί και οψιόν αγοράς για την πλευρά του Ολυμπιακού.

Με την «ερυθρόλευκη» φανέλα μετρά συνολικά 115 συμμετοχές με 28 τέρματα και 27 ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ βοήθησε τα μέγιστα στην ιστορική κατάκτηση του Conference League το 2024.

Ο Πορτογάλος πλάγιος επιθετικός αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στον Ολυμπιακό, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας για τα παιχνίδια της League Phase του Champions League.