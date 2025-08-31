Με τον Σερχού Γκιρασί σε μεγάλη μέρα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου.

Όταν έχει τον Γκιρασί σε τέτοια κατάσταση, τότε ελάχιστες ομάδες μπορούν να φύγουν με βαθμό ή βαθμούς από το γήπεδο της Ντόρτμουντ.

Δεν είναι μόνο ότι ο Σενεγαλέζος σκόραρε τα δύο πρώτα τέρματα των Βεστφαλών (44’, 58’), ανοίγοντας τον δρόμο για το εύκολο 3-0, αλλά το γεγονός ότι αποτελούσε μόνιμη απειλή, χάνοντας παράλληλα ουκ ολίγες ευκαιρίες.

Το κερασάκι στην τούρτα για την πρώτη φετινή νίκη για την ομάδα του Νίκο Κόβατς ήρθε από τον Νμέτσα στο 82ο λεπτό, με την Ουνιόν Βερολίνου να πετά λευκή πετσέτα στο δεύτερο μέρος.