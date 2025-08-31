Ο Αστέρας AKTOR έβαλε... δύσκολα στην ΑΕΚ στην «OPAP Arena», όμως η Ένωση χάρη σε γκολ του Φραντζί Πιερό στο 38' πήρε τη νίκη 1-0 και έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα πριν τη διακοπή, ούσα αήττητη σε οκτώ αγώνες, οι έξι στο Conference.

H AEK έφθασε τους έξι βαθμούς με δύο εντός έδρας «τρίποντα», ενώ οι Αρκάδες έμειναν στο «μηδέν» μετά τις δύσκολες αποστολές σε Φάληρο και Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά την πρώτη διακοπή της νέας σεζόν, η Ένωση θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά, ενώ οι «κιτρινομπλέ» θα υποδεχθούν την ΑΕΛ (σ.σ. δεν έχουν οριστεί ακόμα οι αγώνες).

Σε σχέση με την ενδεκάδα κόντρα στην Άντερλεχτ, ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε τους Βίντα, Πενράις και Μάνταλο αντί των Ρέλβας, Πήλιου και Κουτέσα, αντίστοιχα, σε σύστημα 4-2-3-1 αυτή τη φορά. Από τη μεριά του, σε σύγκριση με την ήττα 2-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Σάββας Παντελίδης άλλαξε τερματοφύλακα, o Παπαδόπουλος ως αρχηγός αντί του Τσιντώτα και στα χαφ χρησιμοποίησε τον Μούμο Μουνιόθ αντί του Γιαμπλόνσκι, στο κλασσικό του 4-2-3-1.

Η πρώτη καλή στιγμή άνηκε στην ΑΕΚ, με την κεφαλιά του Βίντα που πήδηξε ανενόχλητος με τον Μουκουντί, να περνά άουτ έπειτα από χτύπημα φάουλ του Μαρίν στο 7'. Στο 14' ο Ρουμάνος χαφ βρήκε με ωραία κάθετη πάσα τον... εορτάζοντα Μάνταλο που σκόραρε, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ. Το τέμπο ήταν χαμηλό, οι γηπεδούχοι ήλεγχαν τον ρυθμό και την κατοχή, ενώ ο Στρακόσα ήταν «θεατής». Στο 24' η Ένωση άγγιξε το γκολ με τον Κοϊτά που όπλισε μέσα από την περιοχή έπειτα από σέντρα του Ελίασον, όμως ο Καστάνιο έδιωξε πάνω στη γραμμή! Στο 32' ο Μουνιόθ και στο 37' ο Μπαρτόλο σούταραν από μακριά, όμως ο Στρακόσα μάζεψε δίχως να ζοριστεί ιδιαίτερα.

Στο επόμενο λεπτό (38'), η ΑΕΚ κέρδισε κόρνερ, το οποίο εκτέλεσε «γλυκά» ο Μάνταλος και ο Πιερό νίκησε τον Σίπσιτς στον αέρα για να γράψει το 1-0, ξεσηκώνοντας τον κόσμο στην «OPAP Arena». Ο Αϊτινός επιθετικός σκόραρε μετά από 190 ημέρες και μάλιστα, κόντρα στην ίδια ομάδα, όμως τότε είχαν αναμετρηθεί στην Τρίπολη, στην τελευταία νίκη (σ.σ. 0-3) της Ένωσης στο πρωτάθλημα μέχρι να επικρατήσει 2-0 του Πανσερραϊκού, στην πρεμιέρα της φετινής Stoiximan Super League.

Το 1-0 ήταν το αποτέλεσμα ενός κλειστού πρώτου ημιχρόνου, όμως η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε αρκετά με την επιστροφή από τα αποδυτήρια. Ξανά απείλησε πρώτη η Ένωση, στο 49', με τη δύσκολη κεφαλιά του Μάνταλου σε σέντρα του Πενράις να σταματά στη γραμμή ο Σίπσιτς. Πέραν του γκολ, ο Πιερό είχε και δοκάρι στο 58', όταν έβαλε την προβολή σε παράλληλο γύρισμα του Ελίασον. Νέα και τελευταία μεγάλη ευκαιρία για τους «κιτρινόμαυρους» στο 77', με τον Παπαδόπουλο να σταματά εντυπωσιακά την «οβίδα» του Κουτέσα. Οι δυο προπονητές προχώρησαν σε κινήσεις από τον πάγκο, όμως δεν άλλαξαν το ρου του παιχνιδιού, με το 1-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), Κορώνας (Πειραιά) - Κολλιάκος (Αθήνας), 4ος: Μόσχου (Λασιθίου), VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων), Φίτσας (Πρεβέζης-Λευκάδος)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν (69' Γιόβιτς), Μάνταλος, Ελίασον, Κοϊτά (69' Κουτέσα), Πιερό (86' Λιούμπισιτς).

ASTERAS (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Άλχο, Σίπσιτς (86' Ιβανόφ), Καστάνιο, Σιλά, Έντερ (62' Γιαμπλόνσκι), Μουνιόθ, Καλτσάς (62' Μεντιέτα), Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης (71' Χαραλαμπόγλου), Μακέντα (86' Τζοακίνι).