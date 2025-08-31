MENU
Γκολ απέναντι στην «Φενέρ» για τον Γούτα! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΠΡΟΣΩΠΑ
O Δημήτρης Γούτας βρήκε δίχτυα με την φανέλα της Γκεντσλερμπιρλίγκι, όμως η ομάδα του δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα με 1-3 από την πανίσχυρη «Φενέρ».
