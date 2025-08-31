Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΥΡΩΠΗ Γκολ απέναντι στην «Φενέρ» για τον Γούτα! (vid) 31-08-2025 20:51 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΠΡΟΣΩΠΑ Δημήτρης Γούτας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES O Δημήτρης Γούτας βρήκε δίχτυα με την φανέλα της Γκεντσλερμπιρλίγκι, όμως η ομάδα του δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα με 1-3 από την πανίσχυρη «Φενέρ». Τρίβει τα χέρια του ο Αταμάν μ' αυτόν τον παικταρά... (Vid) menshouse.gr Στην τελική ευθεία: Ποια ονόματα παίζουν για την κομβική θέση του αντικαταστάτη του Φώτη Ιωαννίδη menshouse.gr «Κλείδωσε»: Σ’ αυτό το κανάλι θα δούμε τους προκριματικούς αγώνες της Ελλάδας για το Μουντιάλ dailymedia.gr «Έβαλες τρίποντο μαμά!»: Η πρώτη A.I. διαφήμιση ever ήταν ελληνική και προέβλεπε το μέλλον (Vid) menshouse.gr Χαμογελαστοί, με… καλεσμένο ανάμεσά τους: Αυτή είναι η πρώτη κοινή φωτό Γιώργου Λιάγκα-Μαρίας Αντωνά! (Pic) dailymedia.gr Φενέρμπαχτσε: Έδιωξε τον Μουρίνιο και… απογειώθηκε! (Pic) instanews.gr Πήγαινε για το μεγάλο μπαμ: Το βαρύ όνομα που είπε όχι στον Τσίπρα για το νέο κόμμα του instanews.gr Βρες τις 10 πρωτεύουσες που μπερδεύουν όλοι: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ που 9 στους 10 Έλληνες χάνουν; menshouse.gr Γκολ απέναντι στην «Φενέρ» για τον Γούτα! (vid) SHARE