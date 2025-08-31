Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Η τεράστια ευκαιρία του Κοϊτά (vid) 31-08-2025 20:49 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης ΠΡΟΣΩΠΑ Αμπουμπακαρί Κοϊτά 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ ΑΕΚ και Αστέρα AKTOR, ο Κοϊτά βρέθηκε ολομόναχος μέσα στην περιοχή σούταρε με τον Καστάνιο να σώζει πάνω στην γραμμή. Δείτε παρακάτω την φάση: Φενέρμπαχτσε: Έδιωξε τον Μουρίνιο και… απογειώθηκε! (Pic) instanews.gr «Έβαλες τρίποντο μαμά!»: Η πρώτη A.I. διαφήμιση ever ήταν ελληνική και προέβλεπε το μέλλον (Vid) menshouse.gr Βρες τις 10 πρωτεύουσες που μπερδεύουν όλοι: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ που 9 στους 10 Έλληνες χάνουν; menshouse.gr Χαμογελαστοί, με… καλεσμένο ανάμεσά τους: Αυτή είναι η πρώτη κοινή φωτό Γιώργου Λιάγκα-Μαρίας Αντωνά! (Pic) dailymedia.gr Τρίβει τα χέρια του ο Αταμάν μ' αυτόν τον παικταρά... (Vid) menshouse.gr «Κλείδωσε»: Σ’ αυτό το κανάλι θα δούμε τους προκριματικούς αγώνες της Ελλάδας για το Μουντιάλ dailymedia.gr Πήγαινε για το μεγάλο μπαμ: Το βαρύ όνομα που είπε όχι στον Τσίπρα για το νέο κόμμα του instanews.gr Στην τελική ευθεία: Ποια ονόματα παίζουν για την κομβική θέση του αντικαταστάτη του Φώτη Ιωαννίδη menshouse.gr Η τεράστια ευκαιρία του Κοϊτά (vid) SHARE