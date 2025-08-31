Η τεράστια ευκαιρία του Κοϊτά (vid)

Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ ΑΕΚ και Αστέρα AKTOR, ο Κοϊτά βρέθηκε ολομόναχος μέσα στην περιοχή σούταρε με τον Καστάνιο να σώζει πάνω στην γραμμή.

Δείτε παρακάτω την φάση: