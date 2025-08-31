Παναθηναϊκός: Με Λαφόν και Καλάμπρια η ενδεκάδα για Λεβαδειακό

Ο Ρουί Βιτόρια έδωσε φανέλα βασικού για το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό στους Λαφόν, Καλάμπρια και Μλαντένοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε (22:00) το πρώτο του παιχνίδι για το φετινό Πρωτάθλημα, αφού η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ για την πρεμιέρα αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πράσινων».

Ο Ρουί Βιτόρια κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στον Τιν Γεντβάι.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν (κάνοντας ντεμπούτο), με τους Μλαντένοβιτς και Καλάμπρια στα δύο άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας, με τους Τζούρισιτς και Τετέ στα «φτερά» και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Μπρέγκου, Νίκας, Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού, Τσάπρας, Λιάγκας, Λαμαράνα, Τσοκάι, Κωστή, Λάγιους, Παλάσιος, Όζμπολτ.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Γκαραβέλης, Ανάκερ, Πλέγας, Μανθάτης, Πεντρόζο, Κασέμι, Φίλων, Βέρρης, Συμελίδης, Τσιβελεκίδης, Βέρμπιτς, Γκούμας.