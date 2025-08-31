MENU
Σκόραρε ο Μάνταλος για την ΑΕΚ - Δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ (vid)

Δίχτυα για την ΑΕΚ κόντρα στον Αστέρα Aktor βρήκε ο Πέτρος Μάνταλος, ωστόσο το τέρμα δεν μέτρησε, καθώς ο αρχηγός της Ένωσης ήταν σε θέση οφσάιντ πριν πάρει τη μπάλα.

