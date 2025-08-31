Ανακοίνωσε το ταξίδι του Ταμπόρδα για τον Παναθηναϊκό η Πλατένσε (pic)

Η Πλατένσε αποχαιρέτησε ουσιαστικά τον Βιθέντε Ταμπόρδα, ενημερώνοντας πως του έχει δώσει άδεια για το ταξίδι του στην Ελλάδα, όπου αναμένεται να φτάσει σε λίγες ώρες.

Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε πλήρη συμφωνία τόσο με την Μπόκα Τζούνιορς, όσο και με τον Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος αναμένεται στην Ελλάδα στις 23:15, για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στο «Τριφύλλι».

Η Πλατένσε, στην οποία αγωνιζόταν ως δανεικός, ενημέρωσε επίσημα πως έδωσε άδεια στον ποδοσφαιριστή για το συγκεκριμένο ταξίδι, αφού ούτως ή άλλως τα έχει βρει σε όλα με την Μπόκα για την πρόωρη λύση του δανεισμού.

«Η Ατλέτικο Πλατένσε ενημερώνει ότι έδωσε άδεια στον ποδοσφαιριστή Βιθέντε Ταμπόρδα να ταξιδέψει στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει μια σειρά από διοικητικές διαδικασίες και τις ιατρικές εξετάσεις, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό» ανέφεραν χαρακτηριστικά τα «Καλαμάρια».

