Ο Αντρέ Ρικάρντο ήταν ο «χρυσός» σκόρερ του ΠΑΟΚ Β επί της Αναγέννησης Καρδίτσας (1-0), σε φιλικό που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής.

Φιλικών... συνέχεια για τις δύο ομάδες, οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο όμιλο της Super League 2, η οποία αύριο (1/9)... κληρώνει.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Δικέφαλος ήταν ελαφρώς ανώτερος, πιστοποιώντας την υπεροχή του σε γκολ, από πέναλτι που κέρδισε στο 38΄ο Μούστμα και εκτέλεσε εύστοχα ο Ρικάρντο για το 1-0 του ημίχρονου.

Οι Θεσσαλοί προσπάθησαν να ισοφαρίσουν στο δεύτερο «μισό», δίχως να τα καταφέρουν με τον ΠΑΟΚ Β να κρατά το 1-0 έως το τελευταίο σφύριγμα.

Επόμενο φιλικό για τον ΠΑΟΚ Β αυτό με τον Καμπανιακό την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 14 του ίδιου μήνα κάνει... σέντρα η Super League 2.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Β (Καραγεωργίου): Μοναστηρλής , Λούκας, Κωττάς , Καστίδης, Πασαχίδης, Καλόγηρος, Σνάουτσνερ, Αδάμ, Μούστμα, Ρικάρντο, Γκιτέρσος. Αγωνίστηκαν στο β’ ημίχρονο και οι: Κοσίδης, Κανίς, Πρινς, Παπαστυλιανού, Τσιφούτης, Γραββάνης.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Θεοδωρόπουλος, Μουστακόπουλος (46' Γιαξής), Μπούσης, Μπαλλάς (57' Δούμτσης) Μπαλτάς (46' Λεωνιδόπουλος), Νοικοκυράκης (75' Ομρανί), Στίκας (46' Ζυγκερίδης), Ανδρέου (46' Διαμαντής), Ναα (67' Γκόλιας), Νικολιάς (46' Μανουσάκης), Τίντε.