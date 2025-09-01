«Πάτησε» Ελλάδα ο Ταμπόρδα: «Μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός, παθιασμένοι οι φίλαθλοι»

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα έφτασε στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Το «Τριφύλλι» αναζητούσε έναν επιτελικό χαφ για την ενίσχυση του ρόστερ του και ο παίκτης στον οποίον κατέληξε είναι ο Βιθέντε Ταμπόρδα, που άνηκε στην Μπόκα Τζούνιορς κι έπαιζε ως δανεικός στην Πλατένσε.

Οι «πράσινοι» κατέβαλαν 5 εκατ. δολάρια για το 80% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή και έφτασαν σε συμφωνία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, με τον 24χρονο αρτίστα να φτάνει πριν από λίγα λεπτά στην χώρα μας.

Στην συνέχεια θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και μετά θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό, θέτοντας κι επίσημα τον εαυτό του στην διάθεση του Ρουί Βιτόρια.

Αναλυτικά οι πρώτες του δηλώσεις:

«Καλησπέρα ε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ελπίζω η καινούρια σεζόν να μας φέρει καλά αποτελέσματα. Έχω δει αγώνες του Παναθηναϊκού, έχει καλούς παίκτες και πιστεύω ότι με τους παίκτες αυτούς θα διεκδικήσουμε και το Πρωτάθλημα και την πορεία στο Europa League.

Δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον προπονητή. Έχω μιλήσει με τον τεχνικό διευθυντή, περιμένω να μιλήσω και με τον προπονητή. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και είναι μια όμορφη πρόκληση.

Είναι μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός κι αυτό πραγματικά αποτέλεσε ένα σημαντικό έναυσμα. Ξέρω ότι έχει πολλούς κι εξαιρετικούς φιλάθλους. Συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θα πω ότι οι φίλαθλοι με έκαναν να αισθανθώ σαν να είμαι στην Αργεντινή, είδα ότι είναι πολύ παθιασμένοι».