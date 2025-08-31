Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Πετούσε φλόγες η Φέγενορντ!

Στο τοπικό ντέρμπι του Ρότερνταμ απέναντι στην Σπάρτα, η Φέγενορντ έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Σε μία αγωνιστική που τόσο η Αϊντχόφεν, όσο και ο Άγιαξ έχασαν βαθμούς, η Φέγενορντ έγινε η μόνη ομάδα που διατηρεί το απόλυτο νικών στην Eredivisie.

H προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League, επικράτησε εκτός έδρας της Σπάρτα με 0-4 και πάτησε κορυφή, έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ο Μπος έβαλε τους φιλοξενούμενους μπροστά στο σκορ (29’), ενώ το δεύτερο ημίχρονο αποδείχθηκε παράσταση για έναν ρόλο.

Δύο γκολ του Ιάπωνα Ουέντα (48’, 65’) και άλλο ένα του Τίμπερ (93’) έφεραν το επιβλητικό 0-4 για την ομάδα του Ρόμπιν Φαν Πέρσι που συνεχίζει την άπταιστη διαδρομή της.