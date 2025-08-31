Επίσημη η «βόμβα» Ταρέμι στον Ολυμπιακό! (vid)

Με ένα βίντεο στα social media o Oλυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μεχντί Ταρέμι!

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του Ιρανού φορ με ένα όμορφο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου.

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε σε όλα με την Ίντερ για την μεταγραφή του Μεχντί Ταρέμι, με την ελληνική ομάδα να βγάζει ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό της.

Ο Ταρέμι θα αμοίβεται με περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενισχύεται πλέον σημαντικά στην επίθεση, με τον Βάσκο τεχνικό να διαθέτει για την κορυφή της επίθεσης τους Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι, σε μία δυνατή επιθετική τριπλέτα.

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός με την ανακοίνωση του Ταρέμι:

Η ανακοίνωση των Πειραιωτών:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του σπουδαίου διεθνούς Ιρανού επιθετικού, Μέχντι Ταρέμι. Γεννημένος στις 18 Ιουλίου 1992, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Inter, με την οποία πραγματοποίησε 43 συμμετοχές, πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ.

Από το 2020 μέχρι το 2024 φόρεσε τη φανέλα της Porto, μετρώντας 182 συμμετοχές, 91 γκολ και 56 ασίστ, έχοντας κατακτήσει ένα Πρωτάθλημα, δύο Σούπερ Καπ, τρία Κύπελλα και ένα Λιγκ Καπ. Το 2020-2021 έκανε ντεμπούτο στο Champions League και το εντυπωσιακό του γκολ απέναντι στην Chelsea αναδείχθηκε το καλύτερο εκείνης της αγωνιστικής περιόδου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Τη σεζόν 2019-2020 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Primeira Liga της Πορτογαλίας με τη Rio Ave, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 21 γκολ και πέντε ασίστ σε 37 παιχνίδια. Προτού υπογράψει στην Al-Gharafa SC του Κατάρ (19 γκολ, 9 ασίστ), έκανε εντυπωσιακά νούμερα με την Persepolis της χώρας του για 3,5 χρόνια, καθώς σε 112 παιχνίδια πέτυχε 55 γκολ, έδωσε 21 ασίστ, κατέκτησε δύο Πρωταθλήματα, ένα Σούπερ Καπ και αναδείχθηκε δύο φορές πρώτος σκόρερ.

Στην πατρίδα του αγωνίστηκε επίσης σε Shahin Bushehr και Iranjavan. Είναι 95 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Ιράν (56 γκολ) και έχει συμμετάσχει μαζί της σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2018, 2022).

Μέχντι, καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού».