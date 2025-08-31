Ο Ντέσερς έδειξε μέσα σε Γιουνάιτεντ, Ολυμπιακό και Φενέρ ότι ξέρει την… τέχνη! (vids)

Το σκοράρισμα θέλει τέχνη κι ο νέος άσος του Παναθηναϊκού πέτυχε πέρυσι τρία υπέροχα γκολ σε Ολντ Τράφορντ, Καραϊσκάκη και Πόλη, ενδεικτικά της κλάσης του μέσα στην περιοχή.

Ο Σίριλ Ντέσερς θα φτάσει στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας, ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, όπου προορίζεται για βασικός επιθετικός.

Ο Νιγηριανός στράικερ προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με την Ρέιντζερς, αφού πέρσι μέτρησε 55 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας ως απολογισμό 29 γκολ και 7 ασίστ.

Τα τρία από τα γκολ του ήρθαν στο Europa League, κόντρα σε ισχυρούς αντιπάλους. Συγκεκριμένα, βρήκε δίχτυα στην ήττα της ομάδας του στο Old Trafford με 2-1 από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο επιβλητικό «διπλό» με 1-3 επί της Φενερμπαχτσέ αλλά και στο 1-1 με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

Τρία γκολ σε δύσκολες έδρες και στο επίπεδο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης (εκεί όπου θα αγωνίζεται φέτος και ο Παναθηναϊκός), τα οποία δείχνουν το ταλέντο του και την καλή σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα.

Θυμηθείτε τo γκολ στο Καραϊσκάκη (03:00):

Θυμηθείτε το γκολ στο Old Trafford:

Θυμηθείτε το γκολ στην Τουρκία (00:10):