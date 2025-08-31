Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΥΡΩΠΗ Γκολάρα ο Ράλλης στην Πολωνία! (vid) 31-08-2025 19:07 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με εντυπωσιακή κεφαλιά, ο Δημήτρης Ράλλης κάνει το 1-0 για την Γιαγκελόνια απέναντι στην Λέχια Γκντανσκ και πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στην καριέρα του στην Πολωνία. Jagiellonia Białystok 1-0 Lechia Gdańsk - Dimitris Rallis 27' (Ekstraklasa) byu/4gjdtokurwa insoccer Ο λόγος της εκτόξευσης: Πόσους συνδρομητές έχει αυτή τη στιγμή η Cosmote Tv dailymedia.gr Ο όρος του Δημήτρη Μελισσανίδη για το μεγάλο deal dailymedia.gr Φενέρμπαχτσε: Έδιωξε τον Μουρίνιο και… απογειώθηκε! (Pic) instanews.gr «Έβαλες τρίποντο μαμά!»: Η πρώτη A.I. διαφήμιση ever ήταν ελληνική και προέβλεπε το μέλλον (Vid) menshouse.gr Βρες τις 10 πρωτεύουσες που μπερδεύουν όλοι: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ που 9 στους 10 Έλληνες χάνουν; menshouse.gr Στην τελική ευθεία: Ποια ονόματα παίζουν για την κομβική θέση του αντικαταστάτη του Φώτη Ιωαννίδη menshouse.gr Τρίβει τα χέρια του ο Αταμάν μ' αυτόν τον παικταρά... (Vid) menshouse.gr Πήγαινε για το μεγάλο μπαμ: Το βαρύ όνομα που είπε όχι στον Τσίπρα για το νέο κόμμα του instanews.gr Γκολάρα ο Ράλλης στην Πολωνία! (vid) SHARE