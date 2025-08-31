MENU
Γκολάρα ο Ράλλης στην Πολωνία! (vid)

Ποδόσφαιρο
Με εντυπωσιακή κεφαλιά, ο Δημήτρης Ράλλης κάνει το 1-0 για την Γιαγκελόνια απέναντι στην Λέχια Γκντανσκ και πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στην καριέρα του στην Πολωνία.
Jagiellonia Białystok 1-0 Lechia Gdańsk - Dimitris Rallis 27' (Ekstraklasa)
