Με Πενράις αριστερά και φουλ βασικούς η ΑΕΚ - Οι 11 του Αστέρα! (pic)

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, που διεξάγεται στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τους Βίντα, Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας, τους Ρότα-Πενράις στις πλευρές, τους Μαρίν-Πινέδα δίδυμο στον άξονα, τον Μάνταλο μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο, τους Κοϊτά, Ελίασον στα φτερά αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και τον Πιερό στην κορυφή της επίθεσης.

Να σημειώσουμε πως στην αποστολή μπαίνει για πρώτη φορά ο Δημήτρης Καλοσκάμης μετά το καλοκαίρι και τη ζημιά που είχε υποστεί στον ώμο, με τον Νίκολιτς να τον έχει δίπλα του στον πάγκο. Αντίθετα, εκτός είναι οι ανέτοιμοι-τραυματίες Μαρσιάλ, Γκατσίνοβιτς, Περέιρα αλλά και ο Ζίνι ο οποίος προφανώς προστατεύεται από τον Νίκολιτς μετά το πρόβλημα που είχε αντιμετωπίσει στο ματς με τον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς, Καλοσκάμης.

Οι 11 του Αστέρα Τρίπολης

Για τον Αστέρα ο Σάββας Παντελίδης επιλέγει τον Νίκο Παπαδόπουλο στην εστία. Ακραία μπακ θα είναι οι Άλχο και Σιλά με τους Καστάνο και Σίπτσιτς στα στόπερ. Στον άξονα το δίδυμο των Αρκάδων θα είναι οι Έντερ και Μουνιόθ με τους Καλτσά, Μπαρτόλο και Εμμανουηλίδη να είναι πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Μακέντα.

Στον πάγκο είναι οι: Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Φερνάντες, Κατού, Τζοακίνι, Γιαμπλόνσκι, Πομόνης, Μεντιέτα, Χαραλαμπόγλου και Καλαντζή.