Σε μία άτυχη στιγμή προς το τέλος του ματς, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης υπέπεσε στο πέναλτι από το οποίο η Μάιντς τσίμπησε τον βαθμό στην έδρα της Βόλφσμπουργκ (1-1).

Μία άτυχη στιγμή στο 86ο λεπτό πρόδωσε τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ο οποίος μέχρι εκείνο το σημείο ήταν από τους βασικούς συντελεστές του μηδέν παθητικού για την Βόλφσμπουργκ.

Ο Έλληνας αμυντικός έπεσε με το σώμα για να κοντράρει μία φάση, η μπάλα βρήκε στο χέρι του και μετά από εξέταση του VAR, o διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι.

Η Μάιντς ισοφάρισε με το πέναλτι του Αμίρι (89’), το γκολ του Ζέντνερ (9’) και οι λύκοι έμειναν στο εντός έδρας 1-1, που με βάση την εικόνα του ματς στην επανάληψη του κολακεύει, αφού η Μάιντς είχε δύο δοκάρια και ευκαιρίες για να κάνει την ανατροπή και να πάρει το ματς.