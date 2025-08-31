Οριστικοποιήθηκε η άφιξη του Ντέσερς στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό

Απόλυτη επιβεβαίωση του SDNA για τα απανωτά αποκλειστικά ρεπορτάζ, με τον Σίριλ Ντέσερς να φτάνει στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας (02:10), ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Το SDNA σας ενημέρωσε πως ο Σίριλ Ντέσερς είναι ο «εκλεκτός» του Ρουί Βιτόρια για την θέση του βασικού επιθετικού, με τον Νιγηριανό στράικερ να δίνει σήμερα το τελευταίο του παιχνίδι ως ποδοσφαιριστής της Ρέιντζερς.

Ο Ράσελ Μάρτιν επιβεβαίωσε μετά το τέλος του ντέρμπι με την Σέλτικ πως ο Ντέσερς θα αποτελέσει παρελθόν από τον σύλλογο, με την άφιξή του στην Αθήνα να οριστικοποιείαι για τις 02:10, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Αύριο ο παίκτης θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Το Who is Who

Ο Σίριλ Ντέσερς είναι Νιγηριανός, γεννημένος στο Βέλγιο. Στις μικρές Εθνικές έπαιξε με τους «Κόκκινους Διαβόλους», όταν ήρθε η ώρα για την ανδρών όμως, επέλεξε την χώρα καταγωγής του, με την οποία έχει 8 ματς και 3 γκολ.

Άρχισε το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Λέουβεν του Βελγίου, φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα, με την οποία είχε μόλις 2 συμμετοχές. Το 2014 τον απέκτησε η Λόκερεν και σε δύο σεζόν «έγραψε» 40 συμμετοχές, με απολογισμό 7 γκολ και 2 ασίστ. Το καλοκαίρι του 2016 μετακόμισε στην Ολλανδία για την NAC Μπρέντα. Μετά από 29 γκολ και 13 ασίστ σε 40 παιχνίδια, συνέχισε στην Ουτρέχτη.

Μέτρησε 56 ματς σε δύο σεζόν, σκόραρε 19 φορές και είχε 7 ασίστ, πριν παραχωρηθεί στην Χέρακλες Αλμέλο. Εκεί ο απολογισμός του ήταν 18 γκολ και 6 ασίστ σε 29 παιχνίδια σε μια σεζόν, στατιστικά που τον έφεραν το 2020 στην Γκενκ. Αγωνίστηκε 43 φορές και μέτρησε 11 γκολ και 6 ασίστ με τους Βέλγους, με τη Φέγενορντ να τον αποκτά το 2021 με τη μορφή δανεισμού. Στο Ρότερνταμ αγωνίστηκε 41 φορές, σκοράροντας 20 φορές και μοιράζοντας 4 ασίστ.

Παρά την καλή του σεζόν δεν τον απέκτησαν οι Ολλανδοί. Η Κρεμονέζε ξόδεψε 6.5 εκατ. ευρώ και τον πήρε στην Ιταλία. Έπαιξε 29 ματς, σκόραρε 7 φορές ενώ είχε και 2 ασίστ, πριν έρθει η Ρέιντζερς με 5 εκατ. ευρώ να τον κάνει δικό της. Με τους Σκωτσέζους έχει παίξει σε 115 ματς, πετυχαίνοντας 52 γκολ και μοιράζοντας 17 ασίστ.