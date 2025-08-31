Βρήκε τον αντικαταστάτη του Ντέσερς η Ρέιντζερς

Την στιγμή που ο Σίριλ Ντέσερς… προβάρει την φανέλα του Παναθηναϊκού, η Ρέιντζερς ετοιμάζεται να αποκτήσει τον Γιουσέφ Τσερμίτι από την Έβερτον.

Η Ρέιντζερς χρειάζεται ενίσχυση στην επιθετική της γραμμή, αφού ο Σίριλ Ντέσερς θα αποχωρήσει με προορισμό τον Παναθηναϊκό. Δίχως πάντως να χάσουν χρόνο, οι Σκωτσέζοι φαίνεται πως βρήκαν τον αντικαταστάτη του.

Ο λόγος για τον 21χρονο Γιουσέφ Τσερμίτι, ο οποίος ανήκει στην Έβερτον και είναι έτοιμος να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, αφού με τα «Ζαχαρωτά» έχει επέλθει συμφωνία για ένα ποσό της τάξεως των 8 εκατ. λιρών.

Ο νεαρός Πορτογάλος άσος μετράει 24 συμμετοχές με την Έβερτον, δίχως να έχει σκοράρει, ενώ στο παρελθόν έπαιζε στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καταγράφοντας με την πρώτη ομάδα 3 γκολ και 2 ασίστ σε 22 συμμετοχές.

Παράλληλα είναι διεθνής με όλα τα μικρά κλιμάκια της Πορτογαλίας, δίχως να έχει κληθεί ακόμα στην ανδρική ομάδα.