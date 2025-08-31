Στο «στόχαστρο» της Μπενφίκα ο Βιθέντε που απασχόλησε τον Ολυμπιακό

Η Μπενφίκα ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Κάρλος Βιθέντε της Αλαβές, ο οποίος απασχόλησε το φετινό καλοκαίρι και τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.

Ο Κάρλος Βιθέντε της Αλαβές απασχόλησε «ζεστά» στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού τον Ολυμπιακό, αλλά η περίπτωση του δεν προχώρησε παρά τις προτάσεις των Πειραιωτών στην ισπανική ομάδα.

Οι «ερυθρόλευκοι» στράφηκαν σε άλλες λύσεις για την ενίσχυση τους στα εξτρέμ, με την Μπενφίκα να... μπαίνει στο παιχνίδι της διεκδίκησης του Ισπανού μεσοεπιθετικού σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία.

Τις επόμενες ημέρες δεν είναι απίθανο να δούμε και μία επίσημη πρόταση των Πορτογάλων στην Αλαβές για την απόκτηση του Βιθέντε.



Την περασμένη σεζόν ο Βιθέντε σε συνολικά 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις σκόραρε πέντε γκολ, ενώ μοίρασε και έξι ασίστ, ενώ φέτος σε τρία ματς έχει προλάβει να σκοράρει ένα τέρμα κόντρα στην Ατλέτικο το περασμένο Σάββατο (30/8).