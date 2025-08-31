Φιλική ισοπαλία για τον Ολυμπιακό Β΄ κόντρα στο Αιγάλεω

Στο 0-0 έμεινε ο Ολυμπιακός Β΄ στο εκτός έδρας φιλικό προετοιμασίας που έδωσε κόντρα στο Αιγάλεω.

Δυνατό τεστ έδωσε ο Ολυμπιακός Β΄, σε σχέση με τα προηγούμενα ματς, αντιμετωπίζοντας το Αιγάλεω εκτός έδρας, ομάδα την οποία θα βρει απέναντί του και στις επίσημες υποχρεώσεις του για το πρωτάθλημα της Super League 2. Το ματς έμεινε στο 0-0, με τους «ερυθρόλευκους» όμως να έχουν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν.

Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Πειραιά ήταν αρκετά κινητική στο φιλικό ματς προετοιμασίας, χωρίς όμως να βρίσκει τον τρόπο να στείλει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα και έτσι έμεινε το 0-0 στην αναμέτρηση.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρομέν Πιτό): Έξαρχος (60′ Καμπαγιοβάννης), Μαρτίνης (60′ Αλαφάκης), Κουτσίδης (60′ Δάμα), Σιόβας (60′ Τανούλης), Γκοτζαμανίδης (60′ Παναγάκος), Κουτσόπουλος (60′ Αργυρίου), Λιατσικούρας (75′ Φλούδας), Τουφάκης (60′ Λιάτσος), Ζουγλής (60′ Λώλης), Βαλμπουενά (60′ Πλειώνης), Κεϊτά (60′ Γιουσούφ).