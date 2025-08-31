Ολυμπιακός: Νίκη με ανατροπή στην πρεμιέρα για τους Νέους

Νικηφόρα πέρασε από τον Βόλο η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, η οποία αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ δύο φορές, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει 2-3, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ19.

Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε καλά για τους «ερυθρόλευκους», καθώς μόλις στο 9ο λεπτό ο Σαντής εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα του Ολυμπιακού και άνοιξε το σκορ για το 1-0. Η απάντηση των Πειραιωτών ήταν άμεση και στο 14’ μετά από ατομική ενέργεια ο Κολοκοτρώνης έκανε την ασίστ στον Τζαμαλή και εκείνος με πλασέ ισοφάρισε σε 1-1.

Στο 40′ οι γηπεδούχοι πήραν και πάλι κεφάλι στο σκορ, όταν ο Λεγκίσι πλάσαρε σωστά για το 2-1, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Βόλος είχε και δοκάρι με τον Γκαραβέλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο αγώνας έγινε πιο σκληρός με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να κυριαρχήσουν στο χώρο του κέντρου. Ο πρωταθλητής Ελλάδας, Ολυμπιακός, στο 72′ ισοφάρισε σε 2-2 με τον Κορτές να νικάει τον αντίπαλο τερματοφύλακα με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν μεγάλη ευκαιρία να κάνουν την ανατροπή στο 84’ όταν ο Αγγελάκης αστόχησε σε πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο ίδιος από τον Λυκουρίνο. Η ολική ανατροπή για τον Ολυμπιακό ήρθε στο 90+1′, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κορτές ο Λυκουρίνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και έκανε το 2-3 για τον Ολυμπιακό.

Επόμενος αγώνας για την Κ19 των Πειραιωτών είναι με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό εντός έδρας.

ΒΟΛΟΣ (Φ. Αγραφιώτης): Γεροφωκάς (22’ Τζέκας), Καϊπής (22’ Αλεξιάδης), Λυκουρίνος, Γυριχίδης, Θωμαΐδης, Σπηλιωτόπουλος, Μπακαλίδης, Τσερεβελάκης, Σαντής, Γκαραβέλας (70’ Παπαστεργίου), Λεγκίσι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ. Σίμος): Γεωργακόπουλος, Θεοδωρίδης, Αβραμούλης (62’ Νουχάι), Ρολάκης, Φράγκος, Φίλης (46’ Κότσαλος), Πλις, Χάμζα, Κολοκοτρώνης (70’ Τρικαλιώτης), Βασιλακόπουλος (46’ Κορτές), Τζαμαλής (46’ Αγγελάκης).