«Κλείδωσε» η ώρα άφιξης του Ταμπόρδα στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα θα φτάσει σήμερα το βράδυ στην Αθήνα, για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Το «Τριφύλλι» ήθελε έναν παίκτη για να ενισχύσει την μεσοεπιθετική του γραμμή και ο «εκλεκτός» είναι ο Βιθέντε Ταμπόρδα, που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς κι έπαιζε ως δανεικός στην Πλατένσε.

Οι «πράσινοι» τα βρήκαν με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, καταβάλοντας 5 εκατ. δολάρια στην Μπόκα και παραχωρώντας και 20% ποσοστό μεταπώλησης, ενώ το 10% του ποσού της μεταγραφής θα δοθεί στην Πλατένσε για την πρόωρη λύση του δανεισμού του.

Ο 24χρονος αρτίστας λοιπόν θα φτάσει στην Αθήνα στις 23:15, ώστε να περάσει στην συνέχεια από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.