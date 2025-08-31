Τα Facts & Figures του ΠΑΟΚ - Ατρόμητος

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο στην Τούμπα (31/8 21:00), με τον Δικέφαλο να βάζει στο... κλίμα τους φίλους της ομάδας με το καθιερωμένο background του αγώνα.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς: «Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2025-26 κόντρα στον Ατρόμητο στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στην ομάδα του Περιστερίου. 9 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα εντός έδρας από τον Ατρόμητο μετρά ο ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας . Σε αυτά τα εννέα έχει σημειώσει οκτώ νίκες, ενώ υπάρχει και μια ισοπαλία με 1-1. Συνολικά το σερί του εντός και εκτός έδρας έχει φτάσει στα επτά, με έξι νίκες και μια ισοπαλία.

10 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έχουν σκοράρει στα τελευταία έξι παιχνίδια με τον Ατρόμητο εντός και εκτός έδρας. Ο Δικέφαλος σημειώσει συνολικά 10 γκολ σε αυτά τα έξι ματς και παρουσιάζει εξαιρετικό πλουραλισμό στους σκόρερ. Μόνο ο Οζντόεφ έχει δύο τέρματα και αυτά στο ίδιο παιχνίδι, αφού σκόραρε δύο φορές στην τελευταία αναμέτρηση που έγινε στην Τούμπα , στις 22 Οκτωβρίου 2023 που ο Δικέφαλος επικράτησε με 2-0.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2019 ο Ίνγκασον ήταν ο προηγούμενος ποδοσφαιριστής που σημείωσε δύο τέρματα στο ίδιο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, κάτι που έχει συμβεί ελάχιστες φορές από ποδοσφαιριστή σε αναμετρήσεις ΠΑΟΚ – Ατρόμητος . Το έχει κάνει ακόμη ο Σταύρος Σαράφης , ο Εσπινινόζα και ο Ναπολεόνι .

3 γκολ συνολικά απέναντι στον Ατρόμητο έχει σημειώσει στις εντός έδρας αναμετρήσεις ο Σταύρος Σαράφης για τον ΠΑΟΚ , τα δύο το 1972-73 και ακόμη ένα την επόμενη σεζόν.

Στις 28 Νοεμβρίου 2016 είναι η τελευταία νίκη του Ατρομήτου στην Τούμπα και ήταν με το εντυπωσιακό σκορ 4-3. Για τον ΠΑΟΚ είχαν σκοράρει οι Ροντρίγκες (3'), Κουλούρης (27'), Μυστακίδης (69') και ο Ατρόμητος γύρισε το παιχνίδι με τα γκολ των Λε Ταλέκ (56'), Ούμπιδες (74'), Παπαδόπουλου (86') και Τόνσο (93').

Από εκείνη την ψυχρολουσία του 2016, ο ΠΑΟΚ είχε χτίσει ένα σερί με 10 αναμετρήσεις για όλες τις διοργανώσεις εντός και εκτός έδρας χωρίς ήττα. Συνολικά είχε οκτώ νίκες και δύο ισοπαλίες σε αυτό το διάστημα στο οποίο έβαλε τέλος ο Ατρόμητος με δύο νίκες στην έδρα του το 2021 με 3-2 και 2-0.

Συνολικά ο ΠΑΟΚ έχει υποδεχθεί τον Ατρόμητο σε 28 αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και μετρά 17 νίκες, υπάρχουν 4 ισοπαλίες και έχει ηττηθεί 7 φορές. Ανάμεσα σε αυτά τα παιχνίδια είναι και οι κόντρες τους για τα Play Offs της Super League , όπου ο Ατρόμητος έχει πάρει τις περισσότερες νίκες του.

Οι νίκες με 2-1 είναι οι «αγαπημένες» του ΠΑΟΚ στις εντός έδρας αναμετρήσεις με τον Ατρόμητο, αφού έχει σημειώσει πέντε με αυτό το σκορ. Ακολουθεί το 1-0 και το 2-0 με τρεις εμφανίσεις και υπάρχουν δύο με 5-1 και 3-0. Δύο εμφανίσεις έχει και η ισοπαλία 1-1.»