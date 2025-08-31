ΠΑΟΚ: «Χρέος όλων μας να κρατήσουμε την Τούμπα γεμάτη φωνή και πάθος»

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο στο γήπεδο της Τούμπας (31/8 21:00), με τους «ασπρόμαυρους» να δίνουν διευκρινιστικές οδηγίες προς τους φίλους του Δικεφάλου, στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος με την παρουσία κόσμου.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο στην Τούμπα και θέλει να κάνει το 2/2 στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Δίπλα του, θα έχει τους χιλιάδες των φιλάθλων του, που με το πάθος και την ενέργειά τους θα τον σπρώξουν στη νίκη.

Πρέπει όλοι μαζί να προστατεύσουμε το σπίτι μας και να μην επιτρέψουμε η ομάδα να στερηθεί το κοινό της σε επόμενα παιχνίδια. Είναι χρέος όλων μας να κρατήσουμε την Τούμπα γεμάτη φωνή και πάθος, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Θυμίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου και υπενθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Όλοι μαζί, πρέπει να προστατεύσουμε το γήπεδο μας, να αγνοήσουμε τυχόν προκλήσεις και να μην βάλουμε σε κίνδυνο το μέλλον της ομάδας μας.

Οι θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 19:00. Φροντίστε να έχετε κάνει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, για να αποφύγετε καθυστερήσεις και προβλήματα.

Από τις 15:00 θα λειτουργεί το τμήμα επίλυσης προβλημάτων εισιτηρίων, για όσους αντιμετωπίζουν θέματα.

Οι φίλαθλοι του Δικεφάλου έχουν τη δυνατότητα μέσω του Gov.gr Wallet να μεταβιβάσουν τα εισιτήρια διαρκείας τους μέχρι και 6 ώρες πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν, καθώς και στη διαδικασία της μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support.

Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!»