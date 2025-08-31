ΠΑΟΚ: Ο «καυτός» Οκτώβριος σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πλέον το «καλεντάρι» της φετινής σεζόν, με τον Οκτώβρη να αναμένεται «καυτός» με δύο συνεχόμενα ντέρμπι και δύο αγώνες για τη League Phase του Europa League.

H ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου γνωρίζει πλέον το «καλεντάρι» της μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου σε Ελλάδα και Ευρώπη, πηγαίνοντας non-stop για αρκετές εβδομάδες με παιχνίδια σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις.

Ο Σεπτέμβρης θα «τεστάρει» τους Θεσσαλονικείς, καθώς υπάρχουν τα απαιτητικά ταξίδια στις έδρες των ΟΦΗ και του Αστέρα, ενώ ανάμεσα υπάρχει το εντός έδρας ματς με τον Παναιτωλικό, αλλά και η πρώτη αγωνιστική για τη League Phase του νεοσύστατου Κυπέλλου. «Απαραίτητα» τεστ για τον ΠΑΟΚ πριν τον «καυτό» Οκτώβρη που θα κρίνει πολλά.

Ο Οκτώβρης περιλαμβάνει δύο συνεχόμενα ντέρμπι στις 5 του μήνα με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και στις 19 του ίδιου μήνα με την ΑΕΚ στην Αθήνα (μεσολαβεί μία ακόμα διακοπή των Εθνικών ομάδων). Πριν το ματς με τους Πειραιώτες ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στο Βίγκο να αντιμετωπίσει τη Θέλτα (2/10 22:00), ενώ λίγα 24ωρα μετά το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στο γαλλικό βορρά να παίξει με τη Λιλ (23/10 22:00).

Αναλυτικά το «ασπρόμαυρο» πρόγραμμα: