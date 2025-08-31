ΠΑΣ Γιάννινα: Ανακοίνωσε την επιστροφή του Κόντε

Έχοντας πάρει το πιστοποιητικό συμμετοχής από την ΕΕΑ, ο ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε την επιστροφή του Πέδρο Κόντε στην ομάδα.

Αναλυτικά:

Μετά την επίσημη άρση των περιορισμών στις μεταγραφές από τη FIFA και την αδειοδότηση της ομάδας μας από την Ε.Ε.Α., ήρθε η ώρα να ανακοινώσουμε τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της ομάδας και να μας οδηγήσουν σε νέες επιτυχίες.

Για αυτό λοιπόν πρώτα θα ξεκινήσουμε με τον Αρχηγό της ομάδας μας για φέτος, που δεν είναι άλλος από τον Pedro CONDE.

Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Pedro CONDE. Ο Ισπανός επιθετικός επιστρέφει για ακόμα μία φορά στην πόλη μας και την 3η θητεία του στην ομάδα μας.

BIENVENIDO CAPITÁN, VAMOS PAS GIANNINA...

Το ταξίδι τώρα ξεκινάει…