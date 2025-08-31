Μουρίνιο: Ο «Special One» των… αποζημιώσεων – Εισέπραξε 108 εκατ. ευρώ!

Ο Ζοζέ Μουρίνιο εξελίσσεται σε μετρ των αποζημιώσεων έχοντας εισπράξει πάνω από 100 εκατ. ευρώ από τον 2007 μετά την απομάκρυνση του από την Τσέλσι!

Η απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο από τη Φενερμπαχτσέ κόστισε ακριβά στους Τούρκους. Μετά τον αποκλεισμό στα πλέι-οφ του Champions League, ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης θα χρειαστεί να καταβάλει στον Πορτογάλο τεχνικό το ποσό των 15 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στη συμφωνία που είχε προβλεφθεί σε περίπτωση απομάκρυνσης του

Πρόκειται για ακόμη μια τεράστια αποζημίωση που βάζει στην τσέπη του ο «Special One». Από το 2000, όταν ξεκίνησε την καριέρα του ως πρώτος προπονητής, ο Μουρίνιο έχει συγκεντρώσει πάνω από 108 εκατ. ευρώ μόνο από αποζημιώσεις!

Μέσα σε 25 χρόνια καριέρας, με θητείες σε Πορτογαλία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία και Τουρκία, έχει προλάβει να κατακτήσει τίτλους, να χτίσει το μύθο του, αλλά και… να απολυθεί επτά φορές. Και κάθε μία από αυτές στοίχισε πανάκριβα στους συλλόγους που τον απέλυσαν.

Η πιο «χρυσή» του αποχώρηση ήρθε το 2018, όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του έκοψε επιταγή 22 εκατ. ευρώ για να λύσουν τη συνεργασία τους. Ακολουθούν τα 20,9 εκατ. ευρώ που του πλήρωσε η Τσέλσι το 2007 και τα 19,7 εκατ. ευρώ της Ρεάλ Μαδρίτης το 2013.

Αντίθετα, η Ρόμα το 2024 τα… βρήκε πιο φτηνά, πληρώνοντας μόλις 3,5 εκατ. ευρώ στον 62χρονο κόουτς για να τον αποχαιρετήσει.