Άλλαξε χέρια η Athens Kallithea: Στον Άλεξ Ντούνεφ το πλειοψηφικό πακέτο

Νέος μεγαλομέτοχος της Athens Kallithea είναι ο Αμερικανός Άλεξ Ντούνεφ.

Διοικητικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην Athens Kallithea. Ο Άντριου Μπάρογουεϊ ήθελε να απεμπλακεό απο την αθηναϊκή ομάδα και το πλειοψηφικό πακέτο πήγε στον Άλεξ Ντούνεφ, ο οποίος κατείχε μετοχές της ΠΑΕ από τον Δεκέμβριο του 2022.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει ότι ο Alex Dunev έχει συμφωνήσει να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του συλλόγου, που ανήκε προηγουμένως στον Andrew Barroway, με εκκρεμότητα την έγκριση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Ο Dunev, 47 ετών, είναι ιδρυτής εταιρείας fintech και επενδυτής με έδρα τη Νέα Υόρκη. Επί του παρόντος, ηγείται της ομάδας Asset-Based Finance της Bow River Capital, διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Dunev ήταν συνιδρυτής και CIO της Park Cities Asset Management, κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων που επενδύει σε πλατφόρμες fintech στη Βόρεια Αμερική, καθώς και ιδρυτής των SixPoint Capital και Akses Technologies. Στο παρελθόν, ο Dunev εργάστηκε επί 15 έτη ως επενδυτικός τραπεζίτης στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες για τις Credit Suisse, Morgan Stanley και UBS. Έγινε μειοψηφικός επενδυτής στην AKFC τον Δεκέμβριο 2022.

O Τεντ Φιλιππάκος και ο Πέτρος Φιλιππάκος παραμένουν αντίστοιχα ο δεύτερος και τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής του συλλόγου.