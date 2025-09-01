Κάντο όπως η Φενερμπαχτσέ

Η απόλυση του Ζοζέ Μουρίνιο κόστισε στη Φενερμπαχτσέ 15 εκατ. ευρώ. Κι όμως; Η ομάδα κέρδισε πολλά περισσότερα! Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Μόλις έγινε γνωστή η αποχώρηση του πιο διάσημου προπονητή της Ευρώπης, η μετοχή της τουρκικής ομάδας αυξήθηκε έως και 7%. Η Φενερμπαχτσέ είναι ένας από τους λίγους εισηγμένους ποδοσφαιρικούς συλλόγους και είδε την κεφαλαιοποίησή της να εκτινάσσεται κατά 26 εκατ. δολάρια. Πλέον η χρηματιστηριακή αξία του συλλόγου είναι πάνω από 400 εκατ. δολάρια.

Και άλλοι μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι δίνουν χαρά στους επενδυτές τους. Πρώτη και καλύτερη η Μάντσεστερ Γιουνάιντεντ. Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, είναι ο πιο αναγνωρίσιμος και υψηλότερα αποτιμημένος ποδοσφαιρικός σύλλογος στον κόσμο. Η χρηματιστηριακή της αξία ξεπερνάει τα 2,8 δισ. δολάρια και παρά τη μέτρια πορεία της τα τελευταία χρόνια στην Premier League, διατηρεί την εκλυστικότητά της χάρις στην τεράστια παγκόσμια βάση οπαδών της. Μάλιστα η Μάντσεστερ καταβάλλει τακτικά μερίσματα στους μετόχους την τελευταία δεκαετία.

Η Γιουβέντους είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου και γνώρισε έντονη επενδυτική κινητικότητα το 2018, με την άφιξη του Κριστιάνο Ρονάλντο. Η μετοχή της εκτινάχθηκε από τα 55 λεπτά στο 1,33 ευρώ.

Μοντέλο οικονομικής βιωσιμότητας και σταθερότητας είναι η Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο μοναδικός εισηγμένος ποδοσφαιρικός σύλλογος στη Γερμανία. Στη Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης η κεφαλαιοποίησή της ξεπερνάει το μισό δισ. δολάρια. Εχει διαφοροποιήσει τις πηγές των εσόδων της και επεκτάθηκε ήδη στον αθλητικό εξοπλισμό και τον αθλητικό τουρισμό.

Στο top 5 βρίσκονται η Σέλτικ και η Μπενφίκα, η οποία ξεχωρίζει στην ανάπτυξη νέων ταλέντων, διαθέτοντας μια ισχυρή και πιστή εγχώρια βάση οπαδών.

Δυστυχώς στην Ελλάδα μείναμε στις επιστημονικές έρευνες. Πριν 22 χρόνια το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού επιχείρησε να διερευνήσει το πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας των ΠΑΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι 234 σελίδες της σχετικής διδακτορικής διατριβής δεν ήταν αρκετές ώστε να δρομολογήσουν το αυτονόητο. Ουδέποτε επιχειρήθηκε εισαγωγή ελληνικών ομάδων στο Χρηματιστήριο, ειδικά μετά την κατάρρευσή του. Για μια ακόμη φορά μείναμε στα λόγια και στις εξαγγελίες. Ας ρίξουμε μια ματιά στη γειτονιά μας.