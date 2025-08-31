Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Οι Times αποκαλύπτουν πιέσεις στην UEFA για τα ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ!

Αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την κλήρωση απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία εξασφάλισε την παρουσία της στους ομίλους του Europa League και θα βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της League Phase.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, έντονη ανησυχία επικρατεί στην UEFA για την αυξανόμενη πίεση γύρω από τη συμμετοχή ισραηλινών συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λόγω του πολέμου στη Γάζα. Όπως αναφέρεται, αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι διερεύνησαν ανεπίσημα εάν υπάρχει τρόπος να αποφύγουν την κλήρωση με ισραηλινή ομάδα, ωστόσο πηγές της UEFA ξεκαθαρίζουν πως δεν έχει κατατεθεί καμία επίσημη αίτηση και ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς.

Παρά ταύτα, η πρόκριση της Μακάμπι Τελ Αβίβ στους ομίλους του Europa League εκτιμάται ότι θα προκαλέσει αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας και πιθανές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας.

Την ίδια στιγμή, ο Σύνδεσμος Ιταλών Προπονητών κάλεσε FIFA και UEFA να προχωρήσουν σε προσωρινή αποβολή του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις, λόγω της κατάστασης στη Γάζα, ενώ δεν λείπουν οι συγκρίσεις με τη Ρωσία, που έχει αποκλειστεί.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας ανακοίνωσε πως θα διαθέσει όλα τα έσοδα από τον αγώνα των προκριματικών του Μουντιάλ απέναντι στο Ισραήλ, στις 11 Οκτωβρίου στο Όσλο, για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. «Ούτε εμείς ούτε άλλοι οργανισμοί μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι απέναντι στον ανθρώπινο πόνο και στις δυσανάλογες επιθέσεις που υφίσταται ο άμαχος πληθυσμός στη Γάζα», τόνισε η πρόεδρος της ομοσπονδίας, Λίζε Κλάβενες. Για τον συγκεκριμένο αγώνα αναμένονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, που θα μειώσουν τη χωρητικότητα του Ούλεβααλ Στάντιον κατά περίπου 3.000 θέσεις.

Στους ομίλους του Europa League, η Μακάμπι θα αντιμετωπίσει Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Άστον Βίλα, Λιόν, ΠΑΟΚ, Μίντιλαντ, Μπολόνια, Στουτγκάρδη και Φράιμπουργκ, με την Άστον Βίλα να εξετάζει ήδη ειδικό σχέδιο ασφαλείας πριν από τη δική της αναμέτρηση με την ομάδα του Τελ Αβίβ.