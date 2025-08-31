Ο Κυριακάτικος Τύπος αναλύει με ψυχραιμία τη νίκη του Ολυμπιακού, τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού και την ευρωπαϊκή πρόκληση του Big 4.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ - LIVE SPORT

Mια χαρά επιλογή είναι για την επιθετική τριάδα του Παναθηναϊκού ο Μίλος Πάντοβιτς. Μόλις στα 23 του ο ύψους 1,85 Σέρβος φορ, γεμάτος κίνητρα για μια καινούρια καριέρα σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και παίζει στη League Phase του Europa League. Πάει στους Πράσινους με προίκα 28 γκολ – 17 ασίστ σε 93 ματς με την Μπάτσκα Τόπολα, είναι φορ που μπορεί να παίξει και στο «κουτί» και εκτός περιοχής. Και παρά το νεαρό της ηλικίας του, παίζει βασικός στις ομάδες του από τα 19 του!

Πριν από την Μπάτσκα Τόπολα είχε 86 ματς με τη Βόζντοβατς (δεύτερης κατηγορίας), άρα είναι μαθημένος στην ευθύνη. Στον Παναθηναϊκό, βέβαια, θα... ξεμάθει. Δεν θα είναι ο «βασικός». Θα πρέπει να δώσει μάχες σε κάθε προπόνηση, σε κάθε 15λεπτο που θα παίζει ως «αλλαγή». Για να πείσει τον Βιτόρια ότι αξίζει όλο και περισσότερο χρόνο συγκριτικά με τον Κάρολ Σφιντέρσκι και τον... επόμενο φορ που αναμένεται. Αυτόν που θα αποκτηθεί στη θέση του Φώτη Ιωαννίδη. Κι αν αυτός ο φορ του «βγει», τότε θα έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες για κάτι πολύ καλό. Και στο πρωτάθλημα και... παντού. Αυτός είναι ο πρώτος άγνωστος Χ (Ντέσερς;), από τον οποίο θα εξαρτηθούν πολλά για την εφετινή πορεία της ομάδας. Ο δεύτερος λέγεται Ρενάτο Σάντσες.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Έτσι όπως το πάει θα του γίνει συνήθεια να καθαρίζει τα παιχνίδια προς τα τελευταία λεπτά. Δεν θα έλεγα πως αυτό είναι το καλύτερο για τους οπαδούς του, ούτε φυσικά για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός πέρασε κινηφόρα από τον Βόλο και έφτασε τις δύο νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Σε μία εποχή που οι ομάδες ακόμα συντονίζονται και επιχειρούν να βρουν ρυθμό οι "ερυθρόλευκοι" άφησαν πίσω τους τις δύο πρώτες αγωνιστικές χωρίς παραπατήματα. Στην οικονομία του πρωταθλήματος αυτές οι νίκες μπορεί να είναι πιο σημαντικές από όσο δείχνουν τώρα που τις σκεπάζει η σκόνη μιας μέτριας εμφάνισης. Ο Τσικίνιο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του μας. Αν σας το λέγαμε πριν η αναμέρηση μπει στο εβδομηκοστο πέμπτο λεπτό δεν θα το πιστεύατε. Μέχρι εκείνο το λεπτό ο Πορτογάλος μέσος ήταν εκτός πρώτης γραμμής των διακριθέντων. Έμοιαζε να περιφέρεται μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής, χωρίς να έχει να επιδείξει κάτι το αξιόλογο. Ε, μέσα σε λίγα λεπτά, με δύο τακουνάκια καθάρισε το αποτέλεσμα και το σκορ. Ένα τακουνάκι και η μπάλα στα δίχτυα, ένα δεύτερο τακουνάκι ασίστ στον Ρέτσο και 2-0. Κάπου εκεί το παιχνίδι έλαβε τέλος.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ – ΩΡΑ

Απόψε φεύγει ο Αύγουστος και όσον αφορά στην ΑΕΚ, θέλουμε να φύγει ιδανικά. Να νικήσει η ομάδα τον πάντα επικίνδυνο Αστέρα Τρίπολης και να ξορκίσει την κατάρα της αυγουστιάτικης γκέλας στο πρωτάθλημα. Πάνω απ’ όλα είναι το ουσιαστικό, δηλαδή το βαθμολογικό κομμάτι, που σε συνθήκες μεγάλου ανταγωνισμού, όπως είναι τα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια, δεν επιτρέπονται οι γκέλες και ειδικά εντός έδρας.

Το ζητούμενο για την αποψινή μάχη είναι να παίξει η ΑΕΚ με τη φόρα που έχει από την εξαιρετική της απόδοση στο ματς με την Άντερλεχτ και όχι έχοντας εφησυχάσει επειδή προκρίθηκε και της έφυγε το μεγάλο άγχος του καλοκαιριού. Από όλο τον οργανισμό έφυγε αυτό το μεγάλο άγχος, λογικό είναι, αλλά καλώς ή κακώς, οι στόχοι δεν μπορούν να περιμένουν. Το ότι η ΑΕΚ κλήθηκε να ανέβει έναν Γολγοθά αυτό το καλοκαίρι και τα κατάφερε, δεν αναιρεί το γεγονός ότι ήταν υποχρεωμένη να τα καταφέρει και ότι τώρα βρίσκεται στην αφετηρία της σεζόν, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ - ΦΩΣ

Με τρόπο καρμπόν με το ματς της πρεμιέρας, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Βόλο με 2-0 και ζευγάρωσε τις νίκες του στη φε τινή Σούπερ Λιγκ. Πάλι ακυρωθέν γκολ του Ελ Κααμπί, πάλι δύο γκολ στο τέλος! Όπως δηλαδή και με τον Αστέρα Τρίπολης. Λες και θέλει να τα κάνει... θρίλερ ο Ολυμπιακός. Η πείτε το και κάρμα! Η ουσία είναι ότι έρχονται οι βαθμοί, έστω και με αυτόν τον αγχωτικό τρόπο. Και την εποχή αυτή είναι το σπουδαιότερο, αφού οι περισσότερες ομάδες ψάχνουν ακόμη να βρουν τα πατήματά τους, με ρόστερ μη ολοκληρωμένα.

Οι Πειραιώτες ήταν λοιπόν υποτονικοί στο πρώτο ημίχρονο, δίνοντας δικαιώματα στον Βόλο να πιστεύει ότι μπορεί να αρπάξει κάποιον βαθμό. Θα μπορούσε να είχε γίνει και η... ζημιά, αλλά ο Τζολάκης ήταν εκεί με καίριες επεμβάσεις. Και έχοντας περάσει στο δεύτερο ημίχρονο, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να... ξεφυσά από αγωνία, ήρωας αυτήν την αγωνιστική ήταν ο Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος έλυσε τον γόρδιο δεσμό και με δύο τακουνάκια (γκολ και ασίστ) χάρισε το τρίποντο στους Πειραιώτες. Πλέον, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να δουλέψει κι άλλο, λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος για την Εθνική. Ο Μεντιλίμπαρ έχει δει τα σημεία όπου «πονάει» η ομάδα και θα προσπαθήσει να τα διορθώσει το προσεχές διάστημα. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα και στα νέα πρόσωπα να ενταχθούν καλύτερα στο ερυθρόλευκο σύνολο. Ο Ολυμπιακός είναι αλήθεια ότι θέλει δουλειά για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Και σε μια χρονιά στην οποία επιστρέφει στο Τσάμπιονς Λιγκ, καλείται να δυναμώσει για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των φίλων του.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ - REAL NEWS

Τα κατάφεραν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και πλέον μαζί με τον Ολυμπιακό το ελληνικό ποδόσφαιρο θα εκπροσωπείται στους ομίλους και των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και, μάλιστα, οι τέσσερις ομάδες μας θα δώσουν το λιγότερο 30 παιχνίδια, κάτι που σημαίνει ότι από τη μία θα διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση και από την άλλη η Ελλάδα θα κυνηγήσει τη δέκατη θέση στο ranking list της UEFA. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πρωταθλητής θα παίζει απευθείας στη League Phase της Τσάμπιονς Λιγκ! Ευκαιρία, λοιπόν, και πρόκληση για το Big4! Στον αγώνα της πρεμιέρας με την ΑΕΛ ο ΠΑΟΚ άρχισε να ανεβαίνει και την περασμένη Πέμπτη στην κατάμεστη Τούμπα στην κυριολεξία διέλυσε τη Ριέκα. Ήταν ένας ΠΑΟΚ να τον πίνεις στο ποτήρι. Με παίκτες που έβγαζαν φωτιές και με το "καλημέρα" έδειξαν στους Κροάτες ποια ομάδα θα είναι το αφεντικό. Πολύ τρέξιμο, πίεση, πάθος, εξαιρετικές συνεργασίες και ένας Κωνσταντέλιας που έκρυβε την μπάλα. Το 5-0 τα λέει όλα και τα κέρδη του "Δικεφάλου" από αυτό το ματς είναι πολλά.

Ανάλογη ήταν και η εμφάνιση της ΑΕΚ, που θεωρητικά είχε την πιο δύσκολη αποστολή απέναντι στην πάντα επικίνδυνη και πολύπειρη Άντερλεχτ. Το περυσινό πάθημα από την Νόα έγινε μάθημα στους παίκτες, οι οποίοι μπήκαν στο γήπεδο αποφασισμένοι να πάρουν την πρόκριση και τα έδωσαν όλα. Δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους αφελείς Βέλγους, που πλήρωσαν τα αμυντικά κενά τους. Η ΑΕΚ ήξερε τι ήθελε και πως να το πάρει. Ο Μάρκο Νίκολιτς προσαρμόζεται τακτικά στις απαιτήσεις του κάθε αγώνα και είναι ικανός να δοκιμάσει τα πάντα. Στη Σαμσούντα ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τόσο καλός όσο στα πιο δύσκολα παιχνίδια με τους Ρέιντζερς και τη Σαχτάρ, όμως πήρε αυτό που ήθελε. Θα μπορούσε, μάλιστα, να έχει κερδίσει τον αγώνα, αν οι παίκτες του ήταν εύστοχοι στην τελική προσπάθεια τους. Εκί, άλλωστε, επικεντρώνεται το φετινό πρόβλημα των "πρασίνων". Φτιάχνουν φάσεις για γκολ, όμως δεν τις αξιοποιούν. Και αυτό ίσως να τους κόστιζε διότι σε δύο - τρεις περιπτώσεις η ομάδας της Τουρκίας ήταν απειλητική και υπήρχαν διαστήματα του αγώνα που ζόρισε τον Παναθηναϊκό.

