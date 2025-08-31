Είδε το Σπόρτινγκ-Πόρτο ο Ιωαννίδης

Στο Αλβαλάδε βρέθηκε το Σάββατο ο Φώτης Ιωαννίδης και παρακολούθησε το ντέρμπι της Σπόρτινγκ με την Πόρτο.

Στη Λισαβόνα βρίσκεται από χθες ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και το βράδυ βρέθηκε στο Αλβαλάδε και είδε την Σπόρτινγκ να χάνει 2-1 από την Πόρτο, στο ντέρμπι.

Ο 25χρονος φορ είδε τον Βαγιαννίδη να μπαίνει αλλαγή στο παιχνίδι και πήρε μια πρώτη γεύση από τον τρόπο που αγωνίζεται η νέα του ομάδα.

Σήμερα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της Σπόρτινγκ, που απέκτησε τον Έλληνα επιθετικό έως το 2030.