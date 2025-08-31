Είδε το Σπόρτινγκ-Πόρτο ο Ιωαννίδης

Στη Λισαβόνα βρίσκεται από χθες ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και το βράδυ βρέθηκε στο Αλβαλάδε και είδε την Σπόρτινγκ να χάνει 2-1 από την Πόρτο, στο ντέρμπι.
Ο 25χρονος φορ είδε τον Βαγιαννίδη να μπαίνει αλλαγή στο παιχνίδι και πήρε μια πρώτη γεύση από τον τρόπο που αγωνίζεται η νέα του ομάδα.
Σήμερα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της Σπόρτινγκ, που απέκτησε τον Έλληνα επιθετικό έως το 2030.
Espectador especial em Alvalade! 🦁🟢— A BOLA (@abolapt) August 31, 2025
Ioannidis esteve nos camarotes a ver o clássico entre o Sporting e o FC Porto. O avançado grego deverá substituir Harder como concorrente de Luis Suarez no ataque leonino. 🇬🇷#ioannidis #sportingcp pic.twitter.com/VKxndvpj7r