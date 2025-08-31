Από τη Φλωρεντία για τον ΠΑΟΚ - Στη Θεσσαλονίκη ο Μπιάνκο (pics/vid)

Φουλ της Ιταλίας για τον ΠΑΟΚ καθώς μετά τον Βολιάκο, έφτασε στη Θεσσαλονίκη και ο Αλεσάντρο Μπιάνκο - Ιατρικά και υπογραφές για τον 22χρονο χαφ που αποκτάται ως δανεικός από τη Φιορεντίνα.

Ο 22χρονος Ιταλός χαφ έφτασε σήμερα (31/8) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης μέσω Μιλάνο για λογαριασμό του Δικεφάλου.

Ο ΠΑΟΚ στράφηκε στην ιταλική αγορά, μετά την ανεπιτυχή κατάληξη με τον Πουέρτα, φθάνοντας σε συμφωνία με τη Φιορεντίνα, για τον δανεισμό του Αλεσάντρο Μπιάνκο.

Στο deal των δύο ομάδων υπάρχει και οψιόν αγοράς, ενώ όπως αποκάλυψαν οι Ιταλοί, ο ΠΑΟΚ θα προσφέρει τριετές συμβόλαιο στον παίκτη, εφόσον ικανοποιηθούν και οι δύο πλευρές.

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες και βίντεο: