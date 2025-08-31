Σκηνικό τρόμου στο Αλβαλάδε: Οπαδοί της Πόρτο έσπασαν παράθυρα και τραυματίστηκαν 17 άτομα (vid)

Οπαδοί της Πόρτο έσπασαν παράθυρα στο Αλβαλάδε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οπαδοί των γηπεδούχων.

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Αλβαλάδε, όταν η Πόρτο πέτυχε το πρώτο γκολ απέναντι στην Σπόρτινγκ. Στις εξέδρες που κάθονταν οι οπαδοί των «δράκων», έσπασαν κατά τους πανηγυρισμούς δύο παράθυρα και έπεσαν τα θραύσματα πάνω στους φίλους των γηπεδούχων στην από κάτω εξέδρα.

Κομμάτια γυαλιού έπεσαν στα κεφάλια και στα χέρια των φίλων της Σπόρτινγκ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 17 άτομα. Άμεση ήταν η επέμβαση των πυροσβεστών για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε μια εξέδρα που βρίσκονταν και πολλά παιδιά.

Η Σπόρτινγκ ανακοίνωσε πως παρακολουθεί στενά την κατάσταση των τραυματιών, ενώ ξεκαθάρισε πως στο σημείο που έγινε το περιστατικό τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας.

