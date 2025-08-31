Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε το ταξίδι για Ελλάδα ο Ταμπόρδα! (pic)

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, αφού είναι καθ'οδόν για την Αθήνα.

Το Τριφύλλι ήρθε σε συμφωνία με την Μπόκα Τζούνιορς για την αγορά του 24χρονου μεσοεπιθετικού, καταβάλλοντας 5 εκατ. δολάρια για την απόκτηση του 80% των δικαιωμάτων του Ταμπόρδα.

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής, αναμένεται στην Αθήνα την Κυριακή, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό για να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, μάλιστα ανάρτησε φωτογραφία του Ταμπόρδα, μαζί με τον ατζέντη του Εζέκιελ Μανέρα, από το αεροπλάνο που θα τον μεταφέρει από την Αργεντινή στην Αθήνα.