Διπλό ενδιαφέρον από την Premier League για τον Λουκεμπάκιο

Έντονο ενδιαφέρον για τον 27χρονο εξτρέμ της Σεβίλλης, Ντόντι Λουντεμπάκιο προκύπτει τα τελευταία 24ωρα.

Για τον Bέλγο μεσοεπιθετικό έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον η Στουτγκάρδη και δύο ομάδες της Premier League, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, με την Σεβίλλη να περιμένει τις προτάσεις.

Οι Ανδαλουσιάνοι είναι θετικοί στο να παραχωρήσουν τον 27χρονο μεσοεπιθετικό, αρκεί να ικανοποιηθούν οικονομικά, ζητώντας ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του Λουκεμπάκιο.

Ο Βέλγος διεθνής, αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς της Σεβίλλης, αφού την τελευταία διετία, σε 68 εμφανίσεις, έχει σημειώσει 17 γκολ και έχει μοιράσει τρεις ασίστ.