H Λειψία θέλει τον Έλιοτ ως αντικαταστάτη του Τσάβι Σίμονς

Ο Τσάβι Σίμονς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τσέλσι και η Λειψία έχει βγει στην αγορά για να βρει τον αντικαταστάτη του Ολλανδού μεσοεπιθετικού.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα του «ESPN» η γερμανική ομάδα έχει εστιάσει στην περίπτωση του 22χρονου ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, Χάρβεϊ Έλιοτ και ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έχει συμβόλαιο με τους «reds» έως το καλοκαίρι του 2027 και η Λίβερπουλ αναμένεται να ζητήσει ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ για να πει το «ναι».

Με τον χρόνο να πιέζει, αφού η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες, η Λειψία αναμένεται να καταθέσει άμεσα την πρότασή της για να κλείσει το deal με την Λίβερπουλ.