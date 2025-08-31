H Λειψία θέλει τον Έλιοτ ως αντικαταστάτη του Τσάβι Σίμονς

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα του «ESPN» η γερμανική ομάδα έχει εστιάσει στην περίπτωση του 22χρονου ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, Χάρβεϊ Έλιοτ και ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση.
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έχει συμβόλαιο με τους «reds» έως το καλοκαίρι του 2027 και η Λίβερπουλ αναμένεται να ζητήσει ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ για να πει το «ναι».
Με τον χρόνο να πιέζει, αφού η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες, η Λειψία αναμένεται να καταθέσει άμεσα την πρότασή της για να κλείσει το deal με την Λίβερπουλ.