Η Γιουβέντους κατέθεσε πρόταση στην Λιλ για τον Ζεγκρόβα

Οι «μπιανκονέρι» θέλουν να αποκτήσουν τον Κοσοβάρο μεσοεπιθετικός και πιέζουν την Λιλ για να δώσει την απάντησή της.

Η Γιουβέντους έβαλε στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Εντόν Ζεγκρόβα, προσφέροντας στην Λιλ ένα ποσό κοντά στα 30 εκατ ευρώ για να αποκτήσουν τον 26χρονο μεσοεπιθετικό.

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League, δέχεται έντονες πιέσεις, αφού το συμβόλαιο του Ζεγκρόβα λήγει σε έναν χρόνο και δεν θέλει να ρισκάρει να τον αφήσει ελεύθερο.

Για τον Ζεγκρόβα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και η Μαρσέιγ, όμως η Γιουβέντους είναι στην pole position για την απόκτηση του Κοσοβάρου, μετά την επίσημη πρόταση που κατέθεσε.