Η Λίβερπουλ «έδεσε» τον Χάκπο με νέο συμβόλαιο

O Κόντι Χάκπο επέκτεινε το συμβόλαιο του με την Λίβερπουλ για ακόμη 2,5 χρόνια, με τους «reds» να δένουν έτσι μια πολύτιμη μονάδα του ρόστερ τους.

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση του συμβολαίου του Ολλανδού επιθετικού, με τον Χάκπο να μην κρύβει την χαρά του για την παραμονή του στους «reds».

«Είναι υπέροχο να ανανεώνω το συμβόλαιό μου σε αυτόν τον όμορφο σύλλογο. Είμαι πολύ ευγνώμων και ελπίζω να μπορέσω να προσφέρω ακόμα περισσότερες όμορφες στιγμές.

Νιώθω σαν στο σπίτι μου, η οικογένειά μου νιώθει σαν στο σπίτι της και αυτό είναι πάντα μια μεγάλη απόφαση. Νιώθουν καλά. Είμαι πολύ ευτυχισμένος στον σύλλογο, έχω μια καλή ομάδα, καλούς συμπαίκτες, οπότε η ζωή γύρω από το ποδόσφαιρο είναι πολύ καλή και απολαμβάνω κάθε στιγμή.

Είμαι πολύ ευγνώμων που μπορώ να ανανεώσω το συμβόλαιό μου», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Κόντι Χάκπο μετά την υπογραφή της επέκτασης.