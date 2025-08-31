Άλεξιτς: «Μετράει η νίκη όχι το γκολ μου»

Ο Κόστα Άλεξιτς σκόραρε στην μεγάλη νίκη του Παναιτωλικού επί του Άρη και μετά το τέλος του αγώνα μίλησε για το γκολ που σημείωσε, αλλά και τον πανηγυρισμό του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Για μένα είναι το αποτέλεσμα της ομάδας. Δεν έχει σημασία ποιος σκοράρει, αλλά η νίκη. Ειδικά οι βαθμοί εκτός έδρας είναι σπουδαίοι και είμαι χαρούμενος.

Για να είμαι ειλικρινής το συναίσθημα είναι ιδιαίτερο για μένα. Έκανα το ίδιο και με την πρώην ομάδα μου, σκόραρα εναντίον του Άρη. Για τον πανηγυρισμό δεν είναι ο συνηθισμένος, αλλά ήμουν συναισθηματικά φορτισμένος για την επιστροφή μου οπότε πανηγύρισα έτσι.

Ο πανηγυρισμός μου είναι με το γράμμα Α. Από το επόμενο θα επιστρέψω στον κλασικό πανηγυρισμό μου. Ο πανηγυρισμός μου είναι για την μητέρα μου, την Ανίτα όποτε σκοράρω είναι γι’ αυτήν.Η νίκη είναι η πιο σημαντική. Δεν έχει σημασία με ποιον παίζεις.

Ήταν σημαντικοί οι βαθμοι λόγω και της έδρας που αγωνιζόμασταν, αλλά και της διακοπής που ακολουθεί για τις εθνικές ομάδες και μας κάνει χαρούμενοι. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον κόσμο μας».