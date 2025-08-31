MENU
Αδιανόητος Νέβες: Έβαλε δύο γκολ με ανάποδο ψαλίδι σε οκτώ λεπτά! (vids)

Σε μεγάλα κέφια ήταν ο Ζοάο Νέβες στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Παρί με την Τουλούζ, προσφέροντας δύο πανέμορφα και πανομοιότυπα γκολ.

Οι Παριζιάνοι έκαναν άνετο πέρασμα από την έδρα της Τουλούζ, επικρατώντας με 3-6, όμως η αναμέτρηση πέρα από το χορταστικό σκορ θα μείνει αξέχαστη και για τις γκολάρες του Ζοάο Νέβες.

Αρχικά, στο 7o λεπτό ο Πορτογάλος χαφ των Παριζιάνων, άνοιξε το σκορ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχο ψαλιδάκι, κάτι που επανέλαβε και στο 14ο λεπτό, με τον ίδιο τρόπο!

