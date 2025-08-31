Η Τσέλσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαρνάτσο

Οι «μπλε» του Λονδίνου ολοκλήρωσαν το deal με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ανακοινώνοντας την μεταγραφή του Αργεντινού μεσοεπιθετικού.

Η Τσέλσι δαπάνησε το ποσό των 45 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό της τον 21χρονο εξτρέμ, με τον Γκαρνάτσο να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2031.

«Είναι μια απίστευτη στιγμή για την οικογένειά μου και για μένα να γίνω μέλος αυτού του σπουδαίου συλλόγου. Ανυπομονώ να ξεκινήσω. Παρακολούθησα το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και το να γίνω μέλος της παγκόσμιας πρωταθλήτριας είναι κάτι ξεχωριστό.

Είμαστε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο! Είναι καταπληκτικό να βρίσκομαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.