Φαμπιάνο: «Δύσκολη νύχτα, είμαστε πολύ νευριασμένοι με τον εαυτό μας»

Ο αρχηγός του Άρη, Φαμπιάνο μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό, σημείωσε ότι είναι ένα δύσκολο βράδυ για τους «κιτρινόμαυρους».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι μια δύσκολη νύχτα. Κανείς δεν είναι χαρούμενος. Είμαι στενοχωρημένος για τους φιλάθλους μας γιατί ξέραμε πόσο ήθελαν την νίκη και την καλή εικόνα. Εμείς οι ποδοσφαιριστές είμαστε πολύ νευριασμένοι με τον εαυτό μας. Πρέπει να σκεφτούμε τι να κάνουμε καλύτερα. Είχαμε τον έλεγχο, ευκαιρίες αλλά μας έλειψε η τελική πάσα, δεν ήταν σωστή. Να βρούμε, δηλαδή, τον κατάλληλο συμπαίκτη, στην κατάλληλη θέση.

Ο αντίπαλος με την πρώτη ευκαιρία, σκόραρε. Πρέπει να βελτιωθούμε, όχι ατομικά, αλλά ως ομάδα. Θα πρέπει να καταλάβουμε πως πρέπει να ολοκληρώνουμε τις ευκαιρίες μας. Και να μην δίνουμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να μας βάζει γκολ τόσο εύκολα και μετά εμείς να κυνηγάμε».

Για την εικόνα της ομάδας: «Όταν έχεις μια νέα ομάδα, έχεις καλές και κακές στιγμές. Ακόμη και στο ματς, έχεις σκαμπανεβάσματα. Όταν έχεις τόση ώρα την κατοχή, τον έλεγχο, πρέπει να βελτιωθούμε. Να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Να κάνουμε τα εύκολα πράγματα και να μην κάνουμε τα εύκολα δύσκολα.

Μιλάω πάντα ως ομάδα, όχι ατομικά. Είναι δική μας ευθύνη. Όταν νικάμε, το κάνουμε όλοι μαζί, το ίδιο και στην ήττα. Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις το αν βρούμε τον συμπαίκτη μας σε καλή θέση. Είναι δική μας η ευθύνη των ποδοσφαιριστών όταν δεν προσφέρουμε καλό αποτέλεσμα όπως σήμερα».