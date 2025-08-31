Λέτο: «Δίνουμε εύκολα γκολ στον αντίπαλο»

Ο Σεμπάστιαν Λέτο μετά το ισόπαλο 1-1 της Κηφισιάς με την ΑΕΛ, δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος με τον βαθμό, όμως εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ευκολία με την οποία δέχεται γκολ η ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τον πανηγυρισμό του Πέρεθ: «Δεν γνώριζα ότι έχασε ένα μέλος της οικογένειας του, αλλά είναι η δεύτερη φορά που πανηγυρίζουν μπροστά από τον πάγκο μας».



Για την πρώτη ισοπαλία: «Είμαι ικανοποιημένος από τον βαθμό. Πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα στην προπόνηση και να μην δίνουμε εύκολα γκολ στον αντίπαλο».



Για το γκολ που δέχθηκε η Κηφισιά από ατομικό λάθος, όπως συνέβη και με τον Λεβαδειακό: «Δυστυχώς κάναμε το ίδιο λάθος με τον Λεβαδειακό. Πρέπει να βελτιώσουμε τα λάθη μας».