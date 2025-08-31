Μάντσα: «Έχω μεγάλες προσδοκίες για τον Ολυμπιακό»

Ο Γκουστάβο Μάντσα λίγο μετά την άφιξή του στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις, τονίζοντας ότι έρχεται με μεγάλες προσδοκίες στους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τα συναισθήματα του και το τι να περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είδα από ψηλά την πόλη και μου αρέσει πάρα πολύ, σίγουρα μοιάζει πολύ με τη Φορταλέζα, φαίνεται πανέμορφη. Έχω μεγάλες προσδοκίες, να δώσω τα πάντα, πάνω από όλα να κατακτήσω τίτλους και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ».



Για το αν έχει μιλήσει με Βραζιλιάνους που είχαν αγωνιστεί παλαιότερα στον Ολυμπιακό: «Δεν έχω μιλήσει, όμως γνωρίζω κάποιους παίκτες και έχω μιλήσει με τον Κοστίνια που είναι φίλος ενός φίλου μου από τη Φορταλέζα».



Για το τι θα δώσει αγωνιστικά στον Ολυμπιακό: «Το ύψος μου με βοηθάει στο παιχνίδι μου, προσπαθώ να παίζω καλά με την μπάλα, ξέρω πως ο Ολυμπιακός θα με βοηθήσει να βελτιώσω ακόμη περισσότερο το παιχνίδι μου».