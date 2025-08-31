Ράσταβατς: «Η νίκη σε αυτό το γήπεδο έχει μεγάλη αξία»

Στην σημασία που είχε για τον ΟΦΗ η νίκη σε μια δύσκολη έδρα όπως αυτή του Πανσερραϊκού, στάθηκε ο Μίλαν Ράσταβατς στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Nova:

«Είμαι χαρούμενος που ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί σήμερα. Αποδεχόμαστε αυτού του τύπου τα παιχνίδια και προσπαθούμε να ελέγξουμε ό,τι μπορούμε. Ήταν προφανές ότι μας λείπει ακόμα λίγη ακρίβεια και ρυθμός, αλλά η νίκη σε αυτό το γήπεδο έχει πολύ μεγάλη αξία.



Μου άρεσε που βρήκαμε τρόπο να προχωρήσουμε επιθετικά στο τελευταίο μισό του γηπέδου, ενώ αμυντικά ήμασταν αρκετά καλοί, κρατώντας τον αντίπαλο χωρίς ξεκάθαρη ευκαιρία. Αυτό που θέλω να βελτιώσουμε είναι να κάνουμε λιγότερα λάθη με τη μπάλα».