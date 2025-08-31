Θρίαμβος της Πόρτο στο ντέρμπι με την Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη-Ιωαννίδη

Η Πόρτο ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με την... ελληνική Σπόρτινγκ Λισαβόνας επικρατώντας με 2-1. Μπήκε ως αλλαγή ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Με τον Φώτη Ιωαννίδη να παρακολουθεί το ματς από την εξέδρα και τον Γιώργο Βαγιαννίδη να μην βρίσκεται στις βασικές επιλογές του Ρούι Μπόρζες, η Σπόρτινγκ άντεξε για ένα ημίχρονο στην υπεροχή της Πόρτο.

Στο δεύτερο μέρος οι «Δράκοι» ήταν πιο αποτελεσματικοί, με τον Ντε Γιονγκ στο 61ο λεπτό να ανοίγει το σκορ για την Πόρτο, με τον Γιώργο Βαγιαννίδη δύο λεπτά αργότερα να παίρνει την θέση του Φρεσνέδα στον αγωνιστικό χώρο.

Ένα λεπτό αργότερα (64') ο Γουίλιαμ Γκόμες ολοκλήρωσε το «καυτό» τρίλεπτο της Πόρτο, διαμορφώνοντας το 2-0 για τους «δράκους», με την Σπόρτινγκ απλά να μειώνει στο τελικό 2-1 στο 74ο λεπτό.

Έτσι, η Πόρτο έκανε το 4Χ4 στο φετινό πρωτάθλημα Πορτογαλία και δείχνει από νωρίς ότι θα αποτελέσει ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.