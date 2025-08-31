Η Ρεάλ «λύγισε» την Μαγιόρκα για το 3Χ3 στην La Liga

Οι Μαδριλένοι τα... χρειάστηκαν κόντρα στην Μαγιόρκα, ωστόσο έκαναν την ανατροπή (2-1) και πανηγύρισαν την τρίτη τους νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές στο ισπανικό πρωτάθλημα.

H Μαγιόρκα έβαλε από νωρίς στα σχοινιά την Ρεάλ, αφού στο 18ο λεπτό ο Μουρίτσι «πάγωσε» το Σαντιάγκο Μπερναμπέου, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 των νησιωτών.

Οι Μαδριλένοι όμως έβγαλαν αντίδραση, πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης και σε ένα δίλεπτο-φωτιά έκαναν την ανατροπή, με τον Γκιουλέρ στο 37' και τον Βινίσους στο 38' να στέλνουν την Ρεάλ στο ημίχρονο προηγούμενη με 2-1.

Οι «Μερένχες» είχαν τον απόλυτο έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο, με το VAR να ακυρώνει ακόμη δύο γκολ που σημείωσαν οι παίκτες της Ρεάλ, με το 2-1 να μένει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Έτσι, η Ρεάλ έδωσε συνέχεια στις καλές εμφανίσεις της, πανηγυρίζοντας την τρίτη της νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές της La Liga.