Πετράκης: «Μετά το αυτογκόλ χάσαμε το μυαλό μας»

Ο προπονητής της ΑΕΛ, Γιώργος Πετράκης μετά το ισόπαλος 1-1 κόντρα στην Κηφισιά, στάθηκε στην φάση της ισοφάρισης της αθηναϊκής ομάδας, τονίζοντας ότι χάλασε το μυαλό των ποδοσφαιριστών του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ελέγχαμε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκεια, μετά το αυτογκόλ χάσαμε το μυαλό μας γίναμε περισσότερο άναρχοι. Παρόλα αυτά δημιουργήσαμε καλές ευκαιρίες.

Κυνηγήσαμε μέχρι τέλους το γκολ. Ήμασταν σοβαροί, δυστυχώς δεν πήραμε τη νίκη, αλλά δεν έχω παράπονο από τους παίκτες. Ευχαριστώ τον κόσμο, ο παλμός του ήταν καθοριστικός.

Σήμερα, εκτός από τις στατικές φάσεις και σουτ έξω από την περιοχή, δεν απειληθήκαμε. Συγκριτικά με το ματς με τον ΠΑΟΚ, ήμασταν καλύτεροι σε αυτόν τον τομέα.

Είχαμε επίσης καλύτερες στιγμές στην επίθεση από ότι στο ματς με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια οι αντίπαλοι είναι διαφορετικού επιπέδου. Ελπίζουμε σύντομα να πάρουμε το πρώτο τρίποντο που αυτός είναι ο στόχος μας».